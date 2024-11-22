Голкипер 2Drots Сычев продлил контракт с командой на 2 года
Дмитрий Сычев продлил контракт с 2Drots.
Дмтрий Сычев подписал новый контракт с 2Drots.
Голкипер останется в команде еще на 2 года.
Сегодня же клуб продлил контракт с защитником Вадимом Логиновым.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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