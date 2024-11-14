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Сычев, Н. Зириков и Швагирев в списке номинантов на вртаря года в медиафутболе

Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание вратарь года.

На приз претендуют все вратари, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25).

В шорт листе: Дмитрий Сычев (2Drots), Николай Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Амкал»), Арби Межиев («Титан»), Василий Лукичев (Fight Nights), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации вратарь года

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘`
logoМаксим Швагирев
logoАрби Межиев
logo«Лукич» Василий Лукичев
logoНиколай Зириков
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoFight Nights
logoДмитрий Сычев
logoЛФК «Титан»
Winline Media Football Awards
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