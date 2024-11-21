«Ты все больше ставишься похожим на шута при дворе». Бирюк – Дэну Безопасность на вброс о переходе полузащитника в RT
Кирилл Бирюков рассказал, что еще не определился с будущим клубом.
«Дэн Безопасность, ты все больше ставишься похожим на шута при дворе. Ну, это ладно.
Господа, все кто непосредственно сейчас со мной на связи, те в курсе, что ничего еще не ясно. Подождите еще, я буду вкидывать информацию», – написал экс-хавбек «Титана».
Ранее Дэн Безопасность в ролике Fight Nights заявил, что Бирюк уже определился с клубом и на 99% станет игроком Rocket Team.
Недавно Кирилл Бирюков покинул «Титан» после 5 лет нахождения в клубе.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Бирюка
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