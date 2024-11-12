Алексеев перешел из «Эгриси» в «Амкал»
Хавбек «Эгриси» Глеб Алексеев подписал контракт с «Амкалом».
Ранее он заявил, что не вернется в «Эгриси», пока главным тренером будет Антон Михашенок.
Глеб Алексеев провел Winline Кубок Медиалиги в составе ФК «Банка» на правах аренды. На его счету 7 матчей и ноль результативных действий.
Алексеев выступал за «Эгриси» в четырех сезонах Медиалиги (МФЛ-2, МФЛ-3, МФЛ-4, МФЛ-5). В 25 матчах он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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