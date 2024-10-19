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  • «Это проект одного человека – Фила. Обычная команда, собранная из известных игроков Медиалиги. Там играют просмотровые футболисты для «Амкала». Егоров о «Банке»
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«Это проект одного человека – Фила. Обычная команда, собранная из известных игроков Медиалиги. Там играют просмотровые футболисты для «Амкала». Егоров о «Банке»

Дмитрий Егоров высказался о ФК «Банка».

– По ходу игры ты был многим недоволен. Что можешь сказать после игры?

– Конечно, я был недоволен. Ирина Подшибякина сыграла больше, чем я. А где я, а где Подшибякина. Она играла в «Локомотиве», а я в «Барселоне».

Мне хотелось сыграть в футбол. Я рассчитывал, что мы выиграем с крупным счетом. Хотелось либо выиграть крупно, либо медийно веселиться. А вот эта какашка, которую мы еле выиграли – стыдуха для медиафутбола.

– Как оценишь «Банку»?

– Это проект одного человека – Фила Воронина. Он креативный, творческий человек. Я сам бы хотел, что бы он был в «Броуках» и отвечал за креатив и творчество.

В остальном это обычная команда, собранная из известных игроков Медиалиги, которые на самом деле не медийные и являются профессионалами. Чего стоят хотя бы футболисты «Эгриси» или опорник Миша Стрельник, который только что играл в Премьер-лиге Грузии за «Телави».

«Банка» должна была играть в Кубке Надежды. Это было бы логично.

– Нужна ли «Банка» в следующем сезоне?

– Спорный вопрос. Это все-таки фарм-клуб. А в одной лиге не должно быть главного клуба и фарм-клуба. Если будет Кубок Надежды, то да. Или если они разделятся полностью.

В «Банке» играют просмотровые футболисты для «Амкала». Легальная просмотровая команда со слотом в лиге, а слот стоит очень больших денег, – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Броуки» обыграли «Банку» (2:0) в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги и обеспечили себе место в плей-офф.

«Банка» заняла последнее место в групповом этапе Кубка Медиалиги, набрав 2 очка.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЭгриси
logoАмкал
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФил Воронин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК Банка
Кубок Надежды МФЛ
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