Медиалига и Спортс’’ запускают голосование среди болельщиков Winline Media Football Awards
Выбираем лучших в 2024-м.
Василий Маврин забрал перстень лучшего медиафутболиста года – с того момента прошел целый год: Суперкубок Медиалиги, пятый сезон Медиалиги, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили, медиафутбольные команды сыграли в Фонбет Кубке России. Пора определять новых топов.
Медиалига и Спортс’’ запускают голосование в 15 номинациях. Еще двух победителей в новых номинациях определит Спортс’‘.
Посты с голосованиями по каждой номинации будут выходить с 12 по 14 ноября. Ссылки голосования будут опубликованы внизу текста.
Шорт-листы для голосования болельщиков составлены на основании голосования экспертов и руководителей Winline Медиалиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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