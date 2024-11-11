«Броуки» и 2Drots сыграют в Норильске по правилам футзала. Прямая трансляция будет на «Матч ТВ»

«Броуки» и 2Drots проведут матч-реванш в необычном формате.

Финалисты пятого сезона Winline Медиалиги и сыграют по правилам футзала в Норильске.

Матч пройдет по правилам футзала 15 ноября, начало – в 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию «Норильского суперфинала» покажет телеканал «Матч ТВ ».

В финале МФЛ-5 «БроукБойз » одержали крупную победу над 2Drots (3:0) и впервые выиграли Медиалигу.