«Броуки» и 2Drots сыграют в Норильске по правилам футзала. Прямая трансляция будет на «Матч ТВ»
«Броуки» и 2Drots проведут матч-реванш в необычном формате.
Финалисты пятого сезона Winline Медиалиги и сыграют по правилам футзала в Норильске.
Матч пройдет по правилам футзала 15 ноября, начало – в 15:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию «Норильского суперфинала» покажет телеканал «Матч ТВ».
В финале МФЛ-5 «БроукБойз» одержали крупную победу над 2Drots (3:0) и впервые выиграли Медиалигу.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Первый спорт»
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