«Были мужские скупые слезы. Понимаешь, сколько сделал и чем пожертвовал, чтобы оказаться в финале». Эдамс о поражении «Амкалу»
«Мы плакали после матча? Были мужские скупые слезы. Понимаешь, сколько ты сделал, чтобы оказаться в финале, чем пожертвовал. У кого-то есть дети. С тренировками ты меньше проводишь времени с семьей. Соответственно, этим жертвуешь.
Всегда проигрывать неприятно и больно. Второй финал.
Я понимаю, почему стал мало играть. Большая конкуренция, у нас отличный состав. Если выбирать между тем, что сыграть за какую-то команду три матча и в групповом этапе скрутиться или выходить на несколько минуток, но в финале, то выберу второй вариант.
Надо работать, тренироваться, и все будет окей. Я верю в себя», – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги, победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).
«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий