«Были мужские скупые слезы. Понимаешь, сколько сделал и чем пожертвовал, чтобы оказаться в финале». Эдамс о поражении «Амкалу»

Эдамс высказался о поражении в финале Winline Кубка Медиалиги.

«Мы плакали после матча? Были мужские скупые слезы. Понимаешь, сколько ты сделал, чтобы оказаться в финале, чем пожертвовал. У кого-то есть дети. С тренировками ты меньше проводишь времени с семьей. Соответственно, этим жертвуешь.

Всегда проигрывать неприятно и больно. Второй финал.

Я понимаю, почему стал мало играть. Большая конкуренция, у нас отличный состав. Если выбирать между тем, что сыграть за какую-то команду три матча и в групповом этапе скрутиться или выходить на несколько минуток, но в финале, то выберу второй вариант.

Надо работать, тренироваться, и все будет окей. Я верю в себя», – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги , победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).

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