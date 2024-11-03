Семенов, Гагиты, Попкович и Головачев покинули Lit Energy
Lit Energy объявил об уходе нескольких игроков.
Клуб покинули Андрей Семенов, Ренат Гагиты, Никита Попкович и Николай Головачев.
Ранее Хантер объявил, что ушел из команды.
Lit Energy вылетел в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги, проиграв «Родине Медиа» (1:1, 3:5 Б).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости