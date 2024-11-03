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Семенов, Гагиты, Попкович и Головачев покинули Lit Energy

Lit Energy объявил об уходе нескольких игроков.

Клуб покинули Андрей Семенов, Ренат Гагиты, Никита Попкович и Николай Головачев.

Ранее Хантер объявил, что ушел из команды.

Lit Energy вылетел в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги, проиграв «Родине Медиа» (1:1, 3:5 Б).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
logoАндрей Семенов
logo«Хантер» Андрей Титов
Ренат Гагиты
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Никита Попкович
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Николай Головачев
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