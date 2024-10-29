Кент о главном конкуренте: «Амкал». Обыграем «дротов» и встретимся с ними. Это будет суперфинал, который запомнится всем»

Владимир Лобкарев считает, что «Амкал» главный конкурент «Родины Медиа» в Кубке.

«Мне комфортно в «Родине Медиа ». Я здесь счастлив. В меня верят так же, как и я верю в команду. У нас крутой коллектив. Мы идем за трофеем.

Кто наш главный конкурент? «Амкал ». Хочется в это верить. Мы приложим максимум усилий, чтобы обыграть «дротов» и будем в финале, скорее всего, с «Амкалом». Это будет суперфинал, который запомнится всем», – рассказал хавбек «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Родина Медиа» встретится с 2Drots в полуфинале Winline Кубка Медиалиги.