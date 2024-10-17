«Аут Азамата» не будет сильно влиять на результат. Игра без офсайдов, 9 на 9 – это уже совершенно другая игра». Буробин об экспериментальных правилах
– Было много экспериментальных правил. Какие из них вам понравились?
– Каждое из правил не сильно влияло на результат. Даже несмотря на то, что мы от «Тандема» пропустили с «аута Азамата». Но по факту – это штрафной с полуфланга с большего расстояния.
Игра без офсайдов, игра 9 на 9 – это уже совершенно другая игра. Когда играли 9 на 9 последние три минуты таймов, то было владение у каждой команды, атаки продолжительности по 40 секунд, куча передач.
С правилом без офсайдов было больше пространства, тоже больше владения. Вот эти правила влияют. Остальные не сильно. Мне понравился «аут Азамата».
– Вы бы хотели, чтобы дальше применялся только «аут Азамата»?
– Почему нет? Он не будет сильно влиять на результат. Таких аутов не больше четырех у каждой команды за игру.
В матче с «Тандемом» у нас был один такой аут, у них семь. Классная возможность подать без сопротивления либо разыграть под другим углом.
– Была особая подготовка под новые правила в каждом туре?
– Была. Мы заходим в микроцикл и уже понимаем, к чему мы готовимся. И в конце микроцикла это все моделировали, чтобы это было не в новинку для нас, чтобы ребята были адаптированы под них.
В матче с «СиндЕкатом» мы три минуты не отдавали мяч, пока играли 9 на 9. Как отдали, сразу пропустили. Ко всем остальным правилам тоже всегда были готовы. Мы же не просто так свое место занимаем, – рассказал главный тренер «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Напомним, в каждом туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили применялись экспериментальные правила: штрафные без стенки, «аут Азамата» (ввод аута ногами), игра без офсайдов, составы 9 на 9 и другие.
Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с «аутами Азамата» и штрафными без стенки.
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