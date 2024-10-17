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  • «Аут Азамата» не будет сильно влиять на результат. Игра без офсайдов, 9 на 9 – это уже совершенно другая игра». Буробин об экспериментальных правилах
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«Аут Азамата» не будет сильно влиять на результат. Игра без офсайдов, 9 на 9 – это уже совершенно другая игра». Буробин об экспериментальных правилах

Дмитрий Буробин высказался об экспериментальных правилах в Winline Кубке Надежды.

– Было много экспериментальных правил. Какие из них вам понравились?

– Каждое из правил не сильно влияло на результат. Даже несмотря на то, что мы от «Тандема» пропустили с «аута Азамата». Но по факту – это штрафной с полуфланга с большего расстояния.

Игра без офсайдов, игра 9 на 9 – это уже совершенно другая игра. Когда играли 9 на 9 последние три минуты таймов, то было владение у каждой команды, атаки продолжительности по 40 секунд, куча передач.

С правилом без офсайдов было больше пространства, тоже больше владения. Вот эти правила влияют. Остальные не сильно. Мне понравился «аут Азамата».

– Вы бы хотели, чтобы дальше применялся только «аут Азамата»?

– Почему нет? Он не будет сильно влиять на результат. Таких аутов не больше четырех у каждой команды за игру.

В матче с «Тандемом» у нас был один такой аут, у них семь. Классная возможность подать без сопротивления либо разыграть под другим углом.

– Была особая подготовка под новые правила в каждом туре?

– Была. Мы заходим в микроцикл и уже понимаем, к чему мы готовимся. И в конце микроцикла это все моделировали, чтобы это было не в новинку для нас, чтобы ребята были адаптированы под них.

В матче с «СиндЕкатом» мы три минуты не отдавали мяч, пока играли 9 на 9. Как отдали, сразу пропустили. Ко всем остальным правилам тоже всегда были готовы. Мы же не просто так свое место занимаем, – рассказал главный тренер «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, в каждом туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили применялись экспериментальные правила: штрафные без стенки, «аут Азамата» (ввод аута ногами), игра без офсайдов, составы 9 на 9 и другие.

Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с «аутами Азамата» и штрафными без стенки.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛФК Рома
logoАзамат Мусагалиев
logoФК Тандем
Кубок Надежды МФЛ
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