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«Делать так – некрасиво и невоспитанно. Нет желания общаться с Юрой и пабликом MediaBread». Креативный продюсер ФК «10» Клепиков о бойкоте

Сергей Клепиков рассказал о конфликте ФК «10» и телеграм-канала MediaBread.

Вчера «Десятка» объявила бойкот MediaBread, обвинив корреспондента канала в «некорректном поведении».

– Что именно возмутило в вопросах корреспондента MediaBread?

– Чтобы правильно понять эмоции клуба ФК «10» в данной ситуации, нужно понимать весь контекст происходящего. Корреспондент паблика MediaBread Юра Милицкий является болельщиком ФК «10» с нашего первого матча еще аж на «Луче». Мягко говоря, далеко не чужой человек для нашей команды.

С недавних пор он стал корреспондентом ТГ-канала, у него появилась аккредитация, которая дает доступ на бровку. С момента появления у него аккредитации Юра вместе с друзьями по паблику много времени проводил на нашей бровке. Его никто никогда не просил отойти в зону СМИ, никто в принципе не препятствовал его нахождению в нашей зоне, не отказывал в интервью и общении, потому что все понимали ценность Юры как болельщика для нашего клуба. Юру тупо все знали в лицо и проявляли гиперлояльность.

И вот наступает матч с «Родиной Медиа», в котором мы, на мой взгляд, супер не по игре проигрываем. Крайне обидное поражение.

Что делает Юра, учитывая весь контекст выше? Сразу после свистка общается на камеру с нашим главным тренером. Я не хочу давать громких оценок манере или вопросам. Или их совокупной уместности. На мой взгляд, так делать просто некрасиво и невоспитанно. Особенно в контексте всего, что я описал выше. Говорю только за себя.

В своем телеграм-канале Юра пишет: «Просто позор тренерского штаба. Уйдите, так нельзя. Это просто отврат». Я убежден в том, что подобное «интервью» родилось только из-за того, что Юра забыл, кто он: корреспондент паблика или возмущенный фанат, у которого есть аккредитация на бровку и возможность говорить с тренером, спровоцировать его и выдать материал в подобном формате от лица СМИ. Родить в том числе и всю эту историю и давить на тренера, работа которого лично ему не нравится. Спасибо, мы сами разберемся с тренером.

– В чем разница между бойкотом «Крысевы» и запретом MediaBread?

– Технически – разницы нет. Бан, бойкот, не хочется разговаривать – как угодно это можно назвать. Суть не меняется. Пока общаться с Юрой или пабликом, который он представляет, желания нет. Юра, как он говорит, уже пообщался с Александром Владимировичем, что-то решили.

– Что должен сделать канал MediaBread, чтобы снова получить доступ к «Десятке»?

– 2 млн долларов и вертолет. Не знаю лучшего средства от недопонимания, чем диалог и признание своих ошибок. На эмоциях уже столько друг другу сказано и у всех своя убежденность и взаимная язвительность, что нужно немного времени. Всем остыть и поговорить, – сказал креативный продюсер ФК «10» Сергей Клепиков.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Александр Нагорный
logoWinline Медиалига
logoФК 10
Севастиан «Крысева» Терлецкий
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logoWinline Кубок Медиалиги
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