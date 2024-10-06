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«Не согласен, что мы едем на багаже Гатагова. Панов дал жесткий буст, с ним все поменялось». Левшук об уверенной игре «Амкала»

Арсений Левшук высказался об уверенной игре «Амкала».

– У многих команд проблемы с реализацией, а «Амкал» выглядит уверенно. Можно сказать, что вы главный претендент на титул?

– У нас разница +14, у нас нет проблем с реализацией.

Если ты играешь в турнире, то смысл не говорить, что ты главный претендент. Поэтому, конечно.

В каждом турнире «Амкал» ставит максимальные цели. Кубок России не выиграли, теперь пробуем выиграть Кубок Лиги.

– «Амкал» давно не ассоциировался с лучшей командой. Сейчас дошло до такого.

– Да, так и есть. Постараемся сделать все, чтобы обрадовать наших болельщиков и завоевать титул.

– Сменился главный тренер. Это стало ключевым?

– Николаевич пришел и дал жесткий буст. Некоторые говорили, что мы едем на багаже Соса, но я с этим не согласен.

Вообще все поменялось, от тренировок до игры. Поэтому мы сейчас идеально идем. Надеюсь, так и продолжим, – рассказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал» после 6-го тура Winline Кубка Медиалиги лидирует в турнирной таблице с 5 победами и 1 поражением. В 6-м туре «Амкал» разгромил DMedia (7:0).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Виталий Панов
logoСослан Гатагов
logoАмкал
logoАрсений Левшук
logoWinline Кубок Медиалиги
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