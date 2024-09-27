«Он важен для «Амкала», для меня лично». Панов о Маврине

Виталий Панов рассказал, почему выпустил Василия Маврина в матче против «Алании».

В 4-м туре Winline Кубка Лиги хавбек «Амкала» Василий Маврин повредил ребро, и предполагалось, что он пропустит игру в Фонбет Кубке России.

– Почему вы выпустили Васю Маврина с травмой?

– Я благодарен Васе. Я его просил. Я понимаю, что отчасти мы с ним и с доктором брали риски на себя. Благодарен доктору – я не могу сказать, что он вылечил его, естественно.

У Васи достаточно низкий болевой порог. Я ему благодарен. Я его просил, он был практически без тренировок. Он молодец. Он важен для нас, для меня лично. Так что я ему благодарен. Как и всем ребятам, – сказал главный тренер «Амкала».

Вчера «Амкал » проиграл «Алании» (0:1) и вылетел из Кубка России в 4-м раунде.

Василий Маврин вышел в стартовом составе.

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