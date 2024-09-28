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«Сегодня все по-другому: самоотдача, кусались, катились – это настоящий ФК «10». Кутуз о матче против «Броуков»

Кутуз высказался после первой победы ФК «10» на «БроукБойз» в матчах Winline МФЛ.

ФК «10» обыграл «БроукБойз» в 5-м туре Кубка Медиалиги (0:0, 3:2 Б).

– Первая победа над «Броуками». Какие эмоции?

– Немножко не то – мы хотели выиграть в основное время. Мы играли лучше, за исключением первых минут. Дальше мы полностью контролировали игру, у меня были пара моментов, но забить не смогли.

– Почему не вышел в старте?

– Это ротация. Прикиньте, насколько у нас хорошая конкуренция, какая команда, если я выхожу на замену. В другой команде наверняка я был бы в основе. Это нормально, справляюсь. Во втором тайме вышел, были моменты, время. С кайфом, все нормально.

– Чем эта игра отличалась от матча с «Броуками» неделю назад?

– Настрой. Приехали в Одинцово: тьма, дерьмо газон, не собрались. Сегодня все по-другому: самоотдача, все кусались, катились – это настоящий ФК «10». Немножко добавить реализации и все будет хорошо.

– Настрой изменился из-за речи Азамата после того матча?

– Нет, просто все ребята имеют самоуважение. Даже если бы Азамат ничего не сказал, думаю, сегодня играли бы точно так же, – рассказал форвард ФК «10» Сергей Кутузов в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФК 10
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoАзамат Мусагалиев
Кубок Лиги МФЛ
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