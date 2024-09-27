Гаджиев пообещал 50 тысяч рублей первому игроку Fight Nights, который забьет 2Drots

Камил Гаджиев отдаст 50 тысяч рублей игроку, который первым забьет гол 2Drots.

FN еще ни разу не забивали гол в основное время «самураям».

Сегодня 2Drots и Fight Nights встретятся третий раз за сезон друг с другом в рамках Winline кубка Лиги .

Начало матча – в 18:00.

Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское .