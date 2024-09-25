«В крупном паблике написали: «Сафонов пропустил в очко». Реально придурки. Я оставил комментарий, что это уровень первоклассника, а его удалили». Спиряков о дебюте Матвея

Создатель бренда Spire Евгений Спиряков высказался о критике Матвея Сафонова.

«Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в августе в товарищеском матче со «Штурмом». Мне писали дофига сообщений – поздравляли с тем, что Матвей играет в Spire.

На следующий день после матча со «Штурмом» у меня жестко бомбило от постов во «ВКонтакте».

В крупном паблике написали: «Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ». Один из голов он пропустил в очко». Это придурки, реально. И это паблик на миллион подписчиков, который пишет как первоклассник. Я читал, и была одна мысль: «Ну вы вообще тупые что ли?»

«Гол в очко». Во-первых, капитальнейший привоз защитника, из-за которого на Мотю молниеносно вышли один в один. А, во-вторых, это стереотип из детства, что гол между ног – вратарский. При выходе один в один вратарь может не успеть закрыть пространство между ног. Это нормально, вратарь же не стоит на месте со сведенными ногами.

Если честно, меня раздражает такое. Воспитанник «Краснодара» попал в один из величайших грандов европейского футбола, а вместо поддержки в огромном паблике пишут посты на уровне необразованного первоклассника. Я там даже комментарий оставил. Формулировку точно не помню, но что-то типа: «Красавцы. Паблик-миллионник о футболе пишет такие заголовки. Уровень первоклассника, супер!» Коммент удалили», – рассказал создатель бренда Spire Евгений Спиряков.

Матвей Сафонов играет в перчатках Spire. Это бренд российского медиафутболиста Евгения Спирякова.

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Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»