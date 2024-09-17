Сева Антонов покинул «Эгриси» и закончил карьеру футболиста

Сева Антонов принял решение завершить карьеру.

«Я принял решение закончить не именно с футболом в «Эгриси», а по жизни с футболом.

Заканчиваю его там, где и начал в него по сути играть.

Спасибо большое, вы моя вторая семья, вы дали мне очень много положительных эмоций и возможностей проявить себя. Кайфовал с вами каждую секунду, когда находился рядом», – написал вратарь «Эгриси ».