Сева Антонов покинул «Эгриси» и закончил карьеру футболиста
Сева Антонов принял решение завершить карьеру.
«Я принял решение закончить не именно с футболом в «Эгриси», а по жизни с футболом.
Заканчиваю его там, где и начал в него по сути играть.
Спасибо большое, вы моя вторая семья, вы дали мне очень много положительных эмоций и возможностей проявить себя. Кайфовал с вами каждую секунду, когда находился рядом», – написал вратарь «Эгриси».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
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