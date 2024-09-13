Блогер Литвин предложил по 1 миллиону рублей Веллитону и Ари, чтобы они сыграли за его команду в Медиалиге
Михаил Литвин даст по миллиону Веллитону и Ари, если они сыграют за Lit Energy.
«Миша снова передает официальное предложение.
Готовы заплатить Веллитону и Ари по 1 миллиону рублей каждому за один матч против ФК «10».
Думайте братья», – написали в клубном телеграм-канале.
Ранее Ари сообщил, что готов сыграть в Медиалиге. Экс-форварду сборной России сделали предложения «Амкал», «Броуки» и ФК «10».
Lit Energy блогера Литвина сыграет с ФК «10» Азамата Мусагалиева в 3-м туре Кубка Winline Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
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