Блогер Литвин предложил по 1 миллиону рублей Веллитону и Ари, чтобы они сыграли за его команду в Медиалиге

Михаил Литвин даст по миллиону Веллитону и Ари, если они сыграют за Lit Energy.

«Миша снова передает официальное предложение. Готовы заплатить Веллитону и Ари по 1 миллиону рублей каждому за один матч против ФК «10». Думайте братья», – написали в клубном телеграм-канале. Ранее Ари сообщил , что готов сыграть в Медиалиге. Экс-форварду сборной России сделали предложения «Амкал », «Броуки » и ФК «10 ». Lit Energy блогера Литвина сыграет с ФК «10» Азамата Мусагалиева в 3-м туре Кубка Winline Медиалиги.