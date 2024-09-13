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  • Блогер Литвин предложил по 1 миллиону рублей Веллитону и Ари, чтобы они сыграли за его команду в Медиалиге
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Блогер Литвин предложил по 1 миллиону рублей Веллитону и Ари, чтобы они сыграли за его команду в Медиалиге

Михаил Литвин даст по миллиону Веллитону и Ари, если они сыграют за Lit Energy.

«Миша снова передает официальное предложение.

Готовы заплатить Веллитону и Ари по 1 миллиону рублей каждому за один матч против ФК «10».

Думайте братья», – написали в клубном телеграм-канале.

Ранее Ари сообщил, что готов сыграть в Медиалиге. Экс-форварду сборной России сделали предложения «Амкал», «Броуки» и ФК «10».

Lit Energy блогера Литвина сыграет с ФК «10» Азамата Мусагалиева в 3-м туре Кубка Winline Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВеллитон
logoАри
logoАмкал
logoБроукБойз
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
Михаил Литвин
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
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