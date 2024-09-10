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  • Экс-хавбек ЦСКА Ефремов об «Амкале»: «Гасилин посоветовал меня Герману. Оказалось, их тренирует Панов. Если бы знал это раньше – сам бы ему набрал»
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Экс-хавбек ЦСКА Ефремов об «Амкале»: «Гасилин посоветовал меня Герману. Оказалось, их тренирует Панов. Если бы знал это раньше – сам бы ему набрал»

Дмитрий Ефремов рассказал, как стал игроком «Амкала».

– Как на тебя вышел «Амкал»?

– Последний год я играл за «Текстильщик». Летом 2023-го к нам в Иваново на Кубок приехал играть «Амкал». Я офигел от ажиотажа: кажется, это был наш самый посещаемый матч в сезоне. Нас тогда тренировал Игорь Колыванов – настоящая легенда российского футбола. После матча к нему не подошел сфоткаться ни один человек, зато к Роме Салимову (хавбек медиафутбольного клуба Rocket Team – Спортс’‘), у которого одна игра в РПЛ, выстроилась целая очередь. Я задумался: «А тем ли вообще занимаюсь?» (смеется).

– Так бы подумал любой на твоем месте.

– Мои знакомые [выпускники академии ЦСКА] Макс Мартусевич и Леха Курзенев, которые играют за 2Drots, говорили мне: «Хватит мотаться – давай заканчивай и к нам. Будешь кайфовать в Москве, играть на хороших стадионах».

– Почему не решился?

– Хотел еще поиграть на профессиональном уровне, чувствовал – могу. Но этим летом у меня случился странный уход из «Текстильщика». Генеральный директор там сейчас Гущин – типа, местная легенда. Он долгое время был тренером, но менеджер из него никакой. У меня заканчивался контракт, но мне так никто и не смог четко сказать, что его не продлевают. В итоге я собрал вещи и уехал сам. Знакомые позвали тренироваться с медиафутбольным «Титаном».

О моей ситуации узнал Леха Гасилин, с которым мы общаемся. Он плотно работает с «Амкалом», вот и посоветовал меня Герману [Эль Класико, президенту клуба]. Оказалось, их сейчас тренирует Виталий Николаевич Панов, у которого я играл в «Акроне». Если бы знал это раньше – сам бы ему набрал. В итоге мы созвонились, обсудили детали контракта, и я подписался, – рассказал хавбек «Амкала». 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Ефремов
logoМаксим Мартусевич
logoАлексей Курзенев
logoРоман Салимов
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
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