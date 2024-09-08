«Если вы любите футбол только из-за голов, то мне ##### на это мнение». Некит о футболе 2Drots
– Две победы по 1:0, не пропустили. Но многие пишут, что вы играете в скучный футбол.
– Всегда будут критики. Главное, что мы набрали 3 очка. Я рад, что не пропустили. Fight Nights – тяжелая команда, как и «Амкал». Крепкая команда, которую тяжело обыграть.
Я бы с удовольствием бегал по полю, жонглировал мячи, чтобы никому не было скучно. Но не только в голах футбол прекрасен. Если вы любите футбол только из-за голов, то мне ##### [все равно] на это мнение.
– Раньше вы создавали больше моментов у чужих ворот.
– Я это связываю с тем, что Fight Nights очень хорошая оборонительная команда и ее тяжело вскрыть. У нас были моменты. У Курзы был убойный момент в первом тайме. Он с пяти метров не забил.
Надо было забивать, тогда бы Fight Nights раскрылись, пошли в атаку, и мы бы имели возможность ловить их на контратаках. Но мы долго не могли забить, поэтому одна команда все больше оборонялась, а другая пыталась вскрыть.
Хорошо, что нам вообще удалось это сделать. Вот что нужно ценить в таких матчах, тяжелых победах, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
2Drots переиграли Fight Nights (1:0) во 2-м туре Winline Кубка Медиалиги. В 1-м туре «самураи» обыграли «Амкал» тоже с минимальным преимуществом (1:0).
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