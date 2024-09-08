  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

«Если вы любите футбол только из-за голов, то мне ##### на это мнение». Некит о футболе 2Drots

Некит не считает, что 2Drots играет в скучный футбол

– Две победы по 1:0, не пропустили. Но многие пишут, что вы играете в скучный футбол.

– Всегда будут критики. Главное, что мы набрали 3 очка. Я рад, что не пропустили. Fight Nights – тяжелая команда, как и «Амкал». Крепкая команда, которую тяжело обыграть.

Я бы с удовольствием бегал по полю, жонглировал мячи, чтобы никому не было скучно. Но не только в голах футбол прекрасен. Если вы любите футбол только из-за голов, то мне ##### [все равно] на это мнение.

– Раньше вы создавали больше моментов у чужих ворот.

– Я это связываю с тем, что Fight Nights очень хорошая оборонительная команда и ее тяжело вскрыть. У нас были моменты. У Курзы был убойный момент в первом тайме. Он с пяти метров не забил.

Надо было забивать, тогда бы Fight Nights раскрылись, пошли в атаку, и мы бы имели возможность ловить их на контратаках. Но мы долго не могли забить, поэтому одна команда все больше оборонялась, а другая пыталась вскрыть.

Хорошо, что нам вообще удалось это сделать. Вот что нужно ценить в таких матчах, тяжелых победах, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

2Drots переиграли Fight Nights (1:0) во 2-м туре Winline Кубка Медиалиги. В 1-м туре «самураи» обыграли «Амкал» тоже с минимальным преимуществом (1:0).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
брань
logo2Drots
logoFight Nights
logoНекит 2Drots
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots вырвали победу у Fight Nights в Кубке Медиалиги – 1:0. Скоропуп забил в концовке
вчера, 20:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
2Drots сыграют с «БроукБойз» в матче за 5-е место в Т-Лиге
57 минут назад
DMedia резрешат Васиченко сыграть за Lit Energy, если он будет праздновать голы в ворота его команды вместе с белорусами
сегодня, 09:13
«Амкал» столкнется с «Титаном» во 2-м туре Кубка Медиалиги. Команды впервые сыграют между собой в официальном матче
сегодня, 08:43
Lit Energy встретится с DMedia на большом поле «Москвича» в Кубке Медиалиги
сегодня, 08:32
«Амкал» сыграет с «Титаном», Lit Energy – против DMedia . Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 08:24
«Рома» разгромила «Народную Команду», «Тандем» победил «Чертаново Медиа». Результаты 2-го тура Кубка Надежды
вчера, 21:21
Mandalorian Team присудили победу в финале Т-Лиги из-за протеста «Амкала». «Чертаново Медиа» выиграло бронзу
2вчера, 21:12
«Дзюбу удалить не можем – прямо так и заявлялось! Одному из популярнейших футболистов страны позволили безнаказанно бить людей». Сибскана о скандале с Артемом
36вчера, 20:27
«Амкал» получил техническое поражение в матче с командой Дзюбы. T-Лига заявила, что «организаторы пытались найти компромиссное решение»
9вчера, 20:22
2Drots вырвали победу у Fight Nights в Кубке Медиалиги – 1:0. Скоропуп забил в концовке
вчера, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
3вчера, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
16вчера, 21:01
Смолов об уровне ФК «10»: «Нормальный соревновательный уровень. Мы получили хорошего спарринг-партнера»
вчера, 20:44
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
3вчера, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
2вчера, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06