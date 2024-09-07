Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
На матч Суперкубка VK Видео «Химки» – «БроукБойз» пришло около 4 тысяч зрителей
Об этом рассказал комментатор матча Семен Зигаев во время эфира.
В перерыве игры выступал рэпер Гуф. Он признался, что это его первое выступление на футбольном поле.
«Химки» обыграли «Броуков» (2:0), став первым победителем Суперкубка VK Видео.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости