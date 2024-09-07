Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»

На матч Суперкубка VK Видео «Химки» – «БроукБойз» пришло около 4 тысяч зрителей

Об этом рассказал комментатор матча Семен Зигаев во время эфира.

В перерыве игры выступал рэпер Гуф. Он признался, что это его первое выступление на футбольном поле.

«Химки » обыграли «Броуков» (2:0), став первым победителем Суперкубка VK Видео.