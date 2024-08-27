2Drots отдадут Вагабонда в аренду
Олег Бондарь уйдет в аренду из 2Drots
2Drots опубликовали видео, в котором объявили, что защитник уйдет из клуба в аренду на время осенних Кубков.
Вагабонд принимал участие во всех сезонах Winline Медиалиги за 2Drots. Вместе с командой стал двукратным чемпионом Медиалиги и победителем МКС-2023.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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