2Drots отдадут Вагабонда в аренду

Олег Бондарь уйдет в аренду из 2Drots

2Drots опубликовали видео, в котором объявили, что защитник уйдет из клуба в аренду на время осенних Кубков.

Вагабонд принимал участие во всех сезонах Winline Медиалиги за 2Drots. Вместе с командой стал двукратным чемпионом Медиалиги и победителем МКС-2023.

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