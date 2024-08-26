Крап остается в 2Drots на период Кубка Лиги

Теги Амкал 2Drots Даниил Крапивников Кубок Лиги МФЛ Медиафутбол

Крап будет играть за 2Drots в Winline Кубке Лиги.

«Я здесь и меня никто не переубедит. Буду играть за эмблему, вообще #####, кто что говорит.

Все сделаю, чтобы команда выиграла. А когда буду на поле, меня не остановит ни одна шавка!» – написал хавбек 2Drots.

Ранее Крап заявлял, что был готов уйти в аренду из 2Drots на период осеннего Кубка Лиги ради игровой практики.

Первый матч 2Drots против «Амкала» в Кубке Лиги пройдет уже 1 сентября на стадионе «Лужники».
 
 
 

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