Егоров об уходе Хачатуряна: «Ключевым эпизодом стала ссора с Райзеном из-за зарплаты Бельги»

Дмитрий Егоров рассказал о расставании «Броуков» с их спортивным директором.

«Когда Артем [ ] предложил назначить его полноценным спортдиром и повысить зарплату до 200 тысяч рублей, в этот же момент мы договорились, что наделяем Артема большим спектром обязанностей. Это постоянное отслеживание и подготовка отчетов. Отчеты о том, как мы будем формировать команду, как она будет выглядеть. Обговаривалась и ситуация, как мы будем проводить сборы. Подразумевалась большая бумажная волокита, постоянная отчетность.

Но примерно в конце декабря стало понятно, что Артем – это сильный специалист, творческая личность, но он человек, который просто ненавидит отчитываться, планировать и согласовывать свои действия хоть с кем-нибудь.

Поэтому в течение долгого времени появлялось раздражение. Артем сказал, что переедет в Одинцово и постоянно будет с командой, будет снимать и участвовать в подготовке различных интеллектуальных шоу, и навалил на себя много-много обязанностей. Важно то, что раздражение росло.

Ключевым эпизодом стала ссора между Райзеном и Артемом, когда приехал Бельга. Когда как будто мы договаривались на одну зарплату, а зарплата оказалась другая. Хачатурян сказал, что эту зарплату мы не согласуем. И хотел показать по факту, какая будет зарплата. Этот эпизод стал критическим в плане бумажной волокиты», – рассказал президент « ».

У «Броуков» чистка: выгоняют спортивного директора, на очереди – главный тренер