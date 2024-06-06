«Уайлд-кард вот-вот выпишут на зло всем хейтерам. РФС и УЕФА готовят документы». Некит о 2Drots в РПЛ
Некит заявил, что 2Drots скоро получит приглашение в РПЛ.
– Ты говорил, что в 2026-й – год, когда вы будете играть в РПЛ. Два года осталось.
– Верим в мечту. А я это говорил до того как мы обыграли ЦСКА или после?
– После.
– Посмотрим, я слышал, уайлд-кард вот-вот выпишут на зло всем хейтерам. Вот здесь РФС, вот тут УЕФА (изображает звонки по телефону), они готовят документы. Сейчас с бардаком нашим разберемся. Все идет, – заявил президент 2Drots.
Если только ребят соберете с орентацией особой, то могут дать, а только кто будет ходить на все матчи ваши.