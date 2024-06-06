«Уайлд-кард вот-вот выпишут на зло всем хейтерам. РФС и УЕФА готовят документы». Некит о 2Drots в РПЛ

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит заявил, что 2Drots скоро получит приглашение в РПЛ.

– Ты говорил, что в 2026-й – год, когда вы будете играть в РПЛ. Два года осталось.

– Верим в мечту. А я это говорил до того как мы обыграли ЦСКА или после? 

– После.

– Посмотрим, я слышал, уайлд-кард вот-вот выпишут на зло всем хейтерам. Вот здесь РФС, вот тут УЕФА (изображает звонки по телефону), они готовят документы. Сейчас с бардаком нашим разберемся. Все идет, – заявил президент 2Drots.

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10 комментариев
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Мечтай
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А при чём тут УЕФА 🤔🤔🤔
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УЕФА приплел, те все запрещают.
Если только ребят соберете с орентацией особой, то могут дать, а только кто будет ходить на все матчи ваши.
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Комментарий удален модератором
Ого, а что говорит ФИФА?
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Некит. Скоро уже с собачьими кличками будут новости публиковать
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Ответ Юрий Кечко
Мечтай
Ну пускай человек помечтает 🫤🫤🫤
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Ответ TheSportNik
УЕФА приплел, те все запрещают. Если только ребят соберете с орентацией особой, то могут дать, а только кто будет ходить на все матчи ваши.
походу уже собрали)))
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