«Уайлд-кард вот-вот выпишут на зло всем хейтерам. РФС и УЕФА готовят документы». Некит о 2Drots в РПЛ

Некит заявил, что 2Drots скоро получит приглашение в РПЛ.

– Ты говорил, что в 2026-й – год, когда вы будете играть в . Два года осталось.

– Верим в мечту. А я это говорил до того как мы обыграли ЦСКА или после?

– После.

– Посмотрим, я слышал, уайлд-кард вот-вот выпишут на зло всем хейтерам. Вот здесь , вот тут (изображает звонки по телефону), они готовят документы. Сейчас с бардаком нашим разберемся. Все идет, – заявил президент 2Drots.