Некит о футболе в детстве: «Играли, где песок и камушки. Одни ворота были деревьями, а другие находились на горе»

Теги 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит поделился детсткими воспоминаниями о футболе.

– Как часто ты играл во дворе в футбол в детстве?

– Все детство, весь подростковый период я играл на таких полях… Если бы тогда были такие поля как сейчас, я бы зависал там целыми днями.

Мы играли, где песок и камушки, одни ворота – это два дерева, а другие находились чуть на горе с двумя камнями. Никогда не занимался профессионально, просто любил играть в футбол.

– Помнишь свои первые бутсы?

– На рынках были кеды с бело-синей подошвой. Я всегда играл в таких. А бутсы не помню. Вроде Nike, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

 

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3 комментария
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"Некит 2Drots"
"рассказал президент «Амкала»"

Наверное, лучше даже не пробовать вникать что у них там вообще происходит.
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О чём эти "новости"? "О ком" даже пытаться понять безнадёжно, но хоть о чём?
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Ответ Карл_Иваныч
О чём эти "новости"? "О ком" даже пытаться понять безнадёжно, но хоть о чём?
И что непонятного? Тут есть вопросы и есть ответы. Как можно не понять о чем это?
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