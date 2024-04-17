Некит о футболе в детстве: «Играли, где песок и камушки. Одни ворота были деревьями, а другие находились на горе»

Некит поделился детсткими воспоминаниями о футболе.

– Как часто ты играл во дворе в футбол в детстве?

– Все детство, весь подростковый период я играл на таких полях… Если бы тогда были такие поля как сейчас, я бы зависал там целыми днями.

Мы играли, где песок и камушки, одни ворота – это два дерева, а другие находились чуть на горе с двумя камнями. Никогда не занимался профессионально, просто любил играть в футбол.

– Помнишь свои первые бутсы?

– На рынках были кеды с бело-синей подошвой. Я всегда играл в таких. А бутсы не помню. Вроде Nike, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.