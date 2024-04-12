NBSK против «Чисто Питер», а «Чемпион» – с ХК «10» сыграют в четвертьфиналах хоккейной Медиалиги на малой площадке «ЦСКА-Арены»

В Москве пройдут четвертьфинальные матчи Winline Медийной Хоккейной Лиги.

12 апреля, пятница

NBSK – «Чисто Питер», начало в 19:00

«Чемпион» – с ХК «10», начало в 21:30

Примечание: время начала матчей – московское

Матч пройдут на малой площадке «ЦСКА-Арены».

Победитель пары NBSK – «Чисто Питер» в полуфинале сыграет с «Титаном», а победитель пары «Чемпион» – с ХК «10» выйдет на Hockey Brothers. Полуфиналы состоятся 14 апреля.