NBSK против «Чисто Питер», а «Чемпион» – с ХК «10» сыграют в четвертьфиналах хоккейной Медиалиги на малой площадке «ЦСКА-Арены»
В Москве пройдут четвертьфинальные матчи Winline Медийной Хоккейной Лиги.
12 апреля, пятница
NBSK – «Чисто Питер», начало в 19:00
«Чемпион» – с ХК «10», начало в 21:30
Примечание: время начала матчей – московское
Матч пройдут на малой площадке «ЦСКА-Арены».
Победитель пары NBSK – «Чисто Питер» в полуфинале сыграет с «Титаном», а победитель пары «Чемпион» – с ХК «10» выйдет на Hockey Brothers. Полуфиналы состоятся 14 апреля.