NBSK против «Чисто Питер», а «Чемпион» – с ХК «10» сыграют в четвертьфиналах хоккейной Медиалиги на малой площадке «ЦСКА-Арены»

Теги ЦСКА-Арена Медийная Хоккейная Лига Чемпион (хоккей) ХК 10 NBSK Чисто Питер (хоккей) Медиафутбол

В Москве пройдут четвертьфинальные матчи Winline Медийной Хоккейной Лиги.

12 апреля, пятница

NBSK – «Чисто Питер», начало в 19:00

«Чемпион» – с ХК «10», начало в 21:30

Примечание: время начала матчей – московское

Матч пройдут на малой площадке «ЦСКА-Арены».

Победитель пары NBSK – «Чисто Питер» в полуфинале сыграет с «Титаном», а победитель пары «Чемпион» – с ХК «10» выйдет на Hockey Brothers. Полуфиналы состоятся 14 апреля.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий