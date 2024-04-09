Hockey Brothers сыграют с победителем пары ХК «10» – «Чемпион», «Титан» – с победителем пары NBSK – «Чисто Питер». Расписание 1/4 и 1/2 финала Winline Медийной Хоккейной Лиги

Стало известно расписание 1/4 и 1/2 финала Winline Медийной Хоккейной Лиги.

12 апреля. Четвертьфинал.

NBSK – «Чисто Питер». Начало – 19:00.

«Чемпион» – ХК «10». Начало – 21:30.

14 апреля. Полуфинал.

«Титан» – NBSK/«Чисто Питер». Начало – 17:00.

Hockey Brothers – «Чемпион»/ХК «10». Начало – 19:30.

Все матчи пройдут в Москве на ЦСКА-Арене.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.