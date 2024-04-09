Hockey Brothers сыграют с победителем пары ХК «10» – «Чемпион», «Титан» – с победителем пары NBSK – «Чисто Питер». Расписание 1/4 и 1/2 финала Winline Медийной Хоккейной Лиги

Теги ЦСКА-Арена Медийная Хоккейная Лига Чемпион (хоккей) Hockey Brothers ХК 10 NBSK Чисто Питер (хоккей) Титан (хоккей) Медиафутбол

Стало известно расписание 1/4 и 1/2 финала Winline Медийной Хоккейной Лиги.

12 апреля. Четвертьфинал.

NBSK – «Чисто Питер». Начало – 19:00.

«Чемпион» – ХК «10». Начало – 21:30.

14 апреля. Полуфинал.

«Титан» – NBSK/«Чисто Питер». Начало – 17:00.

Hockey Brothers – «Чемпион»/ХК «10». Начало – 19:30.

Все матчи пройдут в Москве на ЦСКА-Арене.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий