«Теперь понятно, на что ушла часть бюджета». Манна о судействе в матче против SD Family

Хавбек 2Drots Станислав Манаев недоволен судейством в матче против SD Family.

«Я думаю, не стоит говорить за судейство, так как даже местные жители поддерживали нас и освистывали судью в его странных решениях. Теперь понятно, на что ушла часть бюджета.

Да, и вы все знаете, какие интересные развязки бывают на нашем пути.

Поджог виден. Посмотрим на поле. Поэтому постараемся встретиться в финале с (без рефери)», – написал хавбек 2Drots.

Напомним, 2Drots уступил SD Family (1:2) в третьем туре 1XBET Media Football League и занял второе место в группе.

В полуфинале 2Drots предстоит сыграть с «Амкалом».