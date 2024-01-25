«Теперь понятно, на что ушла часть бюджета». Манна о судействе в матче против SD Family

Теги 2Drots Winline Медиалига SD Family «Манна» Станислав Манаев 1XBET Media Football League Медиафутбол

Хавбек 2Drots Станислав Манаев недоволен судейством в матче против SD Family.

«Я думаю, не стоит говорить за судейство, так как даже местные жители поддерживали нас и освистывали судью в его странных решениях. Теперь понятно, на что ушла часть бюджета.

Да, и вы все знаете, какие интересные развязки бывают на нашем пути.

Поджог виден. Посмотрим на поле. Поэтому постараемся встретиться в финале с SD Family (без рефери)», – написал хавбек 2Drots.

Напомним, 2Drots уступил SD Family (1:2) в третьем туре 1XBET Media Football League и занял второе место в группе.

В полуфинале 2Drots предстоит сыграть с «Амкалом».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий