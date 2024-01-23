«Мне сказали, что я нормальный парень, но предложили закрыть на трое суток». Дидар о встрече с властями по поводу потасовок

Теги Дидар Сыдыкбек SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Дидар Сыдыкбек рассказал о профилактической беседе с властями города Костанай.

Ранее телеграм-канал «Матч! Медиафутбол» сообщал, что Управление спорта и Департамент внутренних дел города Костанай провели с командами профилатическую беседу из-за потасовок на 1XBET Media Football League.

«Перед 2-м туром проходило собрание. Сказали, что если будут потасовки, то турнир остановят и мы поедем по домам.

Меня хотели закрыть на 15 суток. Я говорил: «Пусть турнир продолжается, можете закрыть меня». Мне ответили: «Разберемся. Ты вроде нормальный парень».

Я уже расслабил булки и мне говорят: «А давай тогда на трое суток тебя закроем». Это выглядит смешно, но на самом деле хочется, чтобы этот футбольный праздник продолжался», – рассказал президент SD Family.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий