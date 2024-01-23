«Мне сказали, что я нормальный парень, но предложили закрыть на трое суток». Дидар о встрече с властями по поводу потасовок

Дидар Сыдыкбек рассказал о профилактической беседе с властями города Костанай.

Ранее телеграм-канал «Матч! Медиафутбол» сообщал, что Управление спорта и Департамент внутренних дел города Костанай провели с командами профилатическую беседу из-за потасовок на 1XBET Media Football League.

«Перед 2-м туром проходило собрание. Сказали, что если будут потасовки, то турнир остановят и мы поедем по домам.

Меня хотели закрыть на 15 суток. Я говорил: «Пусть турнир продолжается, можете закрыть меня». Мне ответили: «Разберемся. Ты вроде нормальный парень».

Я уже расслабил булки и мне говорят: «А давай тогда на трое суток тебя закроем». Это выглядит смешно, но на самом деле хочется, чтобы этот футбольный праздник продолжался», – рассказал президент SD Family.