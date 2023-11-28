«Мне кажется, так нельзя выражаться». Защитник 2Drots Тимошенко о словах Галактионова после игры с «Крыльями»
Богдан Тимошенко раскритиковал Михаила Галактионова за слова на флэш-интервью.
«Мне кажется, так нельзя выражаться», – заявил защитник 2Drots.
Напомним, что главный тренер «Локомотива» после матча матче 16-го тура Мир РПЛ (3:3) грубо высказался о судействе.
«Локомотив» идет в чемпионате на 8-м месте, имея 25 очков в активе.
«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости
Мне вот лично не кажется, я без всякого сомнения скажу: ТАК выражаться в прямом эфире, который смотрят дети, нельзя однозначно. При всем моем уважении к тренеру любимой команды.
А что это за уникальный защитник такой, что именно у него спросили насчет слов Галактионова?) Или из футболистов он один не согласен с этим выражением?)