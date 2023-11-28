«Мне кажется, так нельзя выражаться». Защитник 2Drots Тимошенко о словах Галактионова после игры с «Крыльями»

Богдан Тимошенко раскритиковал Михаила Галактионова за слова на флэш-интервью.

«Мне кажется, так нельзя выражаться», – заявил защитник 2Drots.

Напомним, что главный тренер « » после матча матче 16-го тура Мир (3:3) грубо высказался о судействе.

«Локомотив» идет в чемпионате на 8-м месте, имея 25 очков в активе.

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

