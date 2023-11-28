«Мне кажется, так нельзя выражаться». Защитник 2Drots Тимошенко о словах Галактионова после игры с «Крыльями»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов брань 2Drots Winline Медиалига Богдан Тимошенко Медиафутбол

Богдан Тимошенко раскритиковал Михаила Галактионова за слова на флэш-интервью.

«Мне кажется, так нельзя выражаться», – заявил защитник 2Drots.

Напомним, что главный тренер «Локомотива» после матча матче 16-го тура Мир РПЛ (3:3) грубо высказался о судействе.

«Локомотив» идет в чемпионате на 8-м месте, имея 25 очков в активе. 

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости
 

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5 комментариев

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Никита Волков
В Медиалиге все, конечно, культурные...
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Максим Белолипцев
Юлия Якубеня уронила отварную сосиску
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Forte Live
######, нашёлся советчик, себя ######## слышали? ######, как я возмущён!
+2
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Ильдар М
прям раскритиковал?) "Мне кажется..."
Мне вот лично не кажется, я без всякого сомнения скажу: ТАК выражаться в прямом эфире, который смотрят дети, нельзя однозначно. При всем моем уважении к тренеру любимой команды.
А что это за уникальный защитник такой, что именно у него спросили насчет слов Галактионова?) Или из футболистов он один не согласен с этим выражением?)
+1
0
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Нейтральный критик
Ответ Никита Волков
В Медиалиге все, конечно, культурные...
Лучше сразу цензурить: в #####лиге.
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