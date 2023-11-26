Экс-арт-директор «Локомотива» Бадаев: «Наш дизайн будет развиваться в стиле «дорого-богато». Раньше повторяли за Европой, сейчас стараемся русскость внедрить»

Теги Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Организация РПЛ Витебск Пари НН Winline Медиалига ФК Деньги Денис Бадаев Медиафутбол

Денис Бадаев считает, что дизайн в России будет идти в русскость.

– Ты сказал, что в Европе становится популярной блочная верстка, как в Северной Америке. Через пару лет она придет к нам?

– Мне кажется, наш дизайн будет развиваться в стиле «дорого-богато». А-ля стиль дорогих отелей.

– Почему именно так?

– Потому что в России любят ########### [выпендриваться]. И сейчас это продолжится, только уже на своем рынке. 

Еще, мне кажется, клубы меньше следят за Европой. Раньше мы хотели повторять за европейскими клубами, а сейчас стараемся русскость внедрить. Я не про триколор, а про вайб российского футбола.

Мне очень нравится Кубок России. Это самое интересный турнир, который есть в России. Намного интереснее чемпионата. И он затрагивает много регионов – от Дальнего Востока до Калининграда. Много матчей в глубинке.

Это вайб олдскульного футбола, который многие в принципе потеряли. Глядя на это, я понимаю, что сейчас хорошая возможность для развития региональной айдентики – завязанной на истории городов и регионов.

– Что ты имеешь в виду?

– Вот, например, «Пари НН» продвигает вайб Нижнего: футболки с Горьким и со Стрелкой. «Калуга» делала форму с ученым Константином Циолковским. ФК «Витебск» придумал форму в стиле супрематизма с отсылками к художнику Элю Лисицкому.  

В основе такой формы может быть сюжет, связанный с городом: архитектура, конкретная улица. Или связанный с личностью – известным человеком, жившим в городе. Ульяновск мог бы обыграть, что у них в городе изобретен «Уазик» и самолет «Руслан».

У многих клубов есть определенный вайб, связанный с их местом обитания. Просто не у всех есть спецы, которые могут его почувствовать и передать.

И не у всех, конечно, есть бюджет – когда выживаешь, в первую очередь думаешь не о дизайне, – рассказал бывший арт-директор «Локомотива», «Динамо» и ФК «Деньги» в интервью Sports.ru.

«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
Мы не смотрим на Европу и ни одного термина на русском языке....тьфу...
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Айназ Галимуллин
Бадаев хороший мужик. Спасибо за эти огненные стримы! Спасибо за детство.
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Кино Музыка
Только без кокошников, пожалуйста!
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James Franc
А чем Европа мешала рисовать уазики?
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