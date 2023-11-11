Чепурин о лучшем арбитре в медиафутболе: «В 2023 для меня – Илья Тришин»

Павел Чепурин хотел бы увидеть номинацию «Лучший арбитр в медиафутболе».

«Я бы очень хотел увидеть номинацию «Лучший арбитр в медиафутболе». Лучших и прогрессирующих нужно обязательно отмечать. А такие, безусловно, есть.

И в этой номинации объективных критериев больше, чем, например, в абсолютно субъективной «лучший комментатор». Я писал об этом у себя в телеграме, разговаривал с ребятами из «Спортса». Надеюсь, в следующем году сможем проголосовать и в этой номинации.

А в 2023 году для меня лучший – Илья Тришин: хладнокровный, уверенный, адекватный, готовый и способный объяснять свои решения тем, кто способен их слышать. Павел Смирнов очень близок – не случайно второй сезон подряд работает на матче за 3 место», – рассказал голкипер « » в интервью Медиафутболу на Sports.ru.

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