Чепурин назвал Мазура лучшим игроком года: «Неплохой весенний сезон, результативный МКС и лучший бомбардир МФЛ-4»

Павел Чепурин высказался о лучшем игроке года в медиафутболе.

«Топ-3 лучших игроков за год? Я участвовал в голосовании как комментатор, но уже совершенно не помню, кого назвал.

3 место – Газданов: лучший бомбардир команды весной, яркий осенний сезон. Стабильно эффективен.

2 место – Слон: стабильно высокий уровень в составе чемпиона МКС, важные результативные действия в историческом Кубке России.

1 место – Мазур: неплохой весенний сезон (чему доказательство просмотр в «Химках»), результативный МКС и гол в финале, лучший бомбардир МФЛ-4 и финал», – рассказал голкипер «Эгриси» в интервью Sports.ru.

Голосуй за игрока года в медиафутболе

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе