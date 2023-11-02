Герман о тусовке игроков «Амкала» перед 1/4 финала Медиалиги: «Каждый из них наказан»

Теги Виталий Миллер Амкал Герман Эль Класико деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Герман рассказал о наказании для игроков «Амкала», тусивших перед 1/4 финала МФЛ.

– Виталий Миллер недавно сказал, что разочаровался в некоторых игроках «Амкала», ходивших тусить перед 1/4 финала МФЛ. Знал ли ты об этом?

– Сейчас знаю. И знаю кто. Обсуждали с каждым конкретным футболистом. Не буду говорить, ушел ли кто-то из них или нет, чтобы фамилии нельзя было разгадать. Но, естественно, каждый из них наказан. С каждым из них проведена большая беседа.

– Есть ли в этом списке игроки, которые останутся в команде?

– Да, есть. Они не помилованы, но всех по-разному можно наказать. Кто-то играет за премиальные, и человека можно выгнать. Кто-то играет за зарплату, его можно лишить зарплаты. Есть денежный вопрос, поэтому всегда можно найти точки соприкосновения, такие наказания, – рассказал президент клуба Герман.

Напомним, что «Амкал» вылетел в 1/4 финала Winline Медиалиги, проиграв Fight Nights (0:2).

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1 комментарий

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p5qd7pt8jh
каждый наказан тем что герман у каждого взял в рот. позорник
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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