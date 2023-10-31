Цай, Гооге, Салим и Назар покинули «Амкал» (Sugar FIFA)

Антон Гооге, Вадим Цай, Салим и Назар ушли из «Амкала».

Об этом сообщил телеграм-канал Sugar FIFA.

Ранее команду покинули хавбек Владимир Лобкарев и защитник Иван Захаров.

Антон Гооге пришел в «Амкал» перед первым матчем команды в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. Вадим Цай присоединился в команде в трансферное окно после 3-го тура четвертого сезона Winline Медиалиги.

Назар провел в составе «Амкала» МФЛ-2. Позже он ушел в профессиональный футбол и вернулся в команду летом 2023 года. Салим стал игроком команды Германа в трансферное окно после 5-го тура МФЛ-2 и провел в составе команды второй, третий и четвертый сезон МФЛ, а также BetBoom МКС-2023.