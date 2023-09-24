Шнякин о супергеройском перфомансе «Броуков»: «Настоящий медийный футбол! Люди в плюшевых костюмах – нарочито серьезно играют в футбич. Забавно»

Теги Дмитрий Шнякин Матч ТВ ахахаха Дмитрий Егоров Winline Медиалига Starmix БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Шнякин оценил перфоманс «Броуков» в Winline Медиалиге.

«Броуки» на матч 4-го тура Медиалиги со Starmix устроили шоу: медийные игроки переоделись в костюмы супергероев и провели на поле почти 4 минуты чистого времени.

«Ну вот настоящий медийный футбол! Не знаю, как это работает, но люди в плюшевых костюмах, которые нарочито серьезно играют в футбич – это действительно забавно:)

Так. Какой супергерой мог бы быть худшим игроком в футбол, а какой – лучшим? Залетаем в комменты с идеями и доводами», – написал комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги.

Также Шнякин прикрепил ссылку на пост Дмитрия Егорова, где супергерои провели перспективную атаку. А Дэдпул мог даже забить, но голкипер Starmix отразил удар.

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3 комментария

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onegin2007
Вот бы Шнякин ушёл в медиа футбол насовсем.
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savik-A.M.
если я пьяный с товарищами во дворе выйду с детьми мяч поминать на потеху соседям , это будет медиа футболом ?)
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0
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андрэ
это напоминает мексиканскую сельскую лигу по реслингу
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0
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