Шнякин о супергеройском перфомансе «Броуков»: «Настоящий медийный футбол! Люди в плюшевых костюмах – нарочито серьезно играют в футбич. Забавно»
Дмитрий Шнякин оценил перфоманс «Броуков» в Winline Медиалиге.
«Броуки» на матч 4-го тура Медиалиги со Starmix устроили шоу: медийные игроки переоделись в костюмы супергероев и провели на поле почти 4 минуты чистого времени.
«Ну вот настоящий медийный футбол! Не знаю, как это работает, но люди в плюшевых костюмах, которые нарочито серьезно играют в футбич – это действительно забавно:)
Так. Какой супергерой мог бы быть худшим игроком в футбол, а какой – лучшим? Залетаем в комменты с идеями и доводами», – написал комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги.
Также Шнякин прикрепил ссылку на пост Дмитрия Егорова, где супергерои провели перспективную атаку. А Дэдпул мог даже забить, но голкипер Starmix отразил удар.
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