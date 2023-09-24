Шнякин о супергеройском перфомансе «Броуков»: «Настоящий медийный футбол! Люди в плюшевых костюмах – нарочито серьезно играют в футбич. Забавно»

Дмитрий Шнякин оценил перфоманс «Броуков» в Winline Медиалиге.

« » на матч 4-го тура со Starmix устроили шоу: медийные игроки переоделись в костюмы супергероев и провели на поле почти 4 минуты чистого времени.

«Ну вот настоящий медийный футбол! Не знаю, как это работает, но люди в плюшевых костюмах, которые нарочито серьезно играют в футбич – это действительно забавно:)

Так. Какой супергерой мог бы быть худшим игроком в футбол, а какой – лучшим? Залетаем в комменты с идеями и доводами», – написал комментатор « » и Медиалиги.

Также Шнякин прикрепил ссылку на пост , где супергерои провели перспективную атаку. А Дэдпул мог даже забить, но голкипер отразил удар.