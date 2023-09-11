«Пососите мой ###». Денис Дорохов выкрикивал оскорбления в адрес фанатов 2D, но после матча подошел и извинился

Денис Дорохов извинился перед фанатами 2Drots за оскорбительные выкрики.

ФК «10» Дорохова проиграл «дротам» в матче 2-го тура групповой стадии (1:1, 0:2 Б).

По ходу второго тайма комик начал выкрикивать в адрес фанатов 2D «Пососите мой ###», демонстрируя при этом неприличные жесты.

Тем не менее сразу после игры подошел к трибуне фанатов 2Drots и принес извинения.

Матч закончился потасовкой между игроками и представителями команд, однако конфликт достаточно быстро был разрешен.