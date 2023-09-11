«Пососите мой ###». Денис Дорохов выкрикивал оскорбления в адрес фанатов 2D, но после матча подошел и извинился
Денис Дорохов извинился перед фанатами 2Drots за оскорбительные выкрики.
ФК «10» Дорохова проиграл «дротам» в матче 2-го тура групповой стадии Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б).
По ходу второго тайма комик начал выкрикивать в адрес фанатов 2D «Пососите мой ###», демонстрируя при этом неприличные жесты.
Тем не менее сразу после игры Дорохов подошел к трибуне фанатов 2Drots и принес извинения.
Матч закончился потасовкой между игроками и представителями команд, однако конфликт достаточно быстро был разрешен.
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