«Пососите мой ###». Денис Дорохов выкрикивал оскорбления в адрес фанатов 2D, но после матча подошел и извинился

Теги болельщики брань 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Денис Дорохов Медиафутбол

Денис Дорохов извинился перед фанатами 2Drots за оскорбительные выкрики.

ФК «10» Дорохова проиграл «дротам» в матче 2-го тура групповой стадии Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б).

По ходу второго тайма комик начал выкрикивать в адрес фанатов 2D «Пососите мой ###», демонстрируя при этом неприличные жесты.

Тем не менее сразу после игры Дорохов подошел к трибуне фанатов 2Drots и принес извинения.

Матч закончился потасовкой между игроками и представителями команд, однако конфликт достаточно быстро был разрешен.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Донбасский герой.
+11
-1
+10
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Ru Ru
Дорох по наклонной пошел
Пососите...Донбасс с Азаматом...
+11
-3
+8
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Bashibuzuck
После матча подошел, извинился и пососал😁
+4
0
+4
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xa-xa
Паса-паса-пасатижи...
+1
0
+1
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