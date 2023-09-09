Мусагалиев о переговорах с тренером 2Drots Кузнецовым: «я написал смс, что приостанавливаю договоренности в одностороннем порядке, но приглашение на съемки «Однажды в России» – в силе!»

Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Дмитрием Кузнецовым этим летом.

«Как-то незаслуженно незамеченной прошла еще тема «моего звонка тренеру 2D». Но раз уж мы завтра имеем дело с true-командой, то вот вам true!

Дмитрий Викторович Кузнецов проявлял к нам с Дорохом симпатию. Любезно здоровался, делал комплементы по творчеству и т.д. Мы отвечали уважительно и всегда с благодарностью. Так вот, мой первый звонок ДВ состоялся после финала Winline МФЛ. 2D проиграли «Родине Медиа». Я позвонил ДВ, чтобы поддержать. Кстати, один из немногих, кто позвонил с таким посылом.

Дмитрий Викторович был расстроен. Мы беседовали. И в разговоре я обронил «никогда не поздно начать что-то новое». И ДВ неожиданно для меня ответил «согласен, готов к предложениям». Мы были без тренера.

Я узнал зарплату ДВ в 2Д. Пригласил в ресторан через пару дней. И мы встретились. Разговор был откровенным – я предложил больше, ДВ пожаловался на начальство. Мол, при таких доходах клуба он имеет не очень высокий заработок. Разошлись на том, что ответ даст 16.07 (финал МКС).

В этот день я позвонил ему, поздравил с победой. Ответа не ждал, ДВ сказал, что руководство идет к спонсорам и после их разговора он даст ответ. И все… ответа не было. Долго.

Я посмотрел стол, где на прямой вопрос «Был ли разговор с ?», ДВ ответил: «Как я могу за спиной у моих пацанов о чем-то с кем-то договариваться?!»

И я написал ему смс о том, что приостанавливаю все договоренности в одностороннем порядке, но приглашение на съемки «Однажды в России» остаются в силе! Завтра игра. Победит сильнейший на данный момент времени.

Но! Когда ты ищешь это самое true в чужом коллективе, сначала стоит убедиться «все ли true в твоем?!», – написал руководитель ФК «10».