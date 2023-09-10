В Кирове 2Drots сыграет не с «Деньгами», а с «Дружиной». Медиалига внесла изменение в расписание
2Drots и «Дружина» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги.
Ранее планировалось, что соперником 2Drots станет ФК «Деньги».
Матч помогает организовывать РФС.
Игра станет своеобразной компенсацией для жителей Кирова, после переноса матча Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots.
Это если бы Зенит сыграл со Спартаком в Мурманске, и в качестве компенсации для болельщиков и игроков Зенита в Петербурге организовали бы матч Спартака и Урала.