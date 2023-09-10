В Кирове 2Drots сыграет не с «Деньгами», а с «Дружиной». Медиалига внесла изменение в расписание

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги Дружина Медиафутбол

2Drots и «Дружина» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги.

Ранее планировалось, что соперником 2Drots станет ФК «Деньги».

Матч помогает организовывать РФС.

Игра станет своеобразной компенсацией для жителей Кирова, после переноса матча Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots.

2 комментария

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Oleg Olegov
Команда из Кирова играет домашний матч не в Кирове, и в качестве компенсации для её болельщиков в Кирове организуется матч соперников их команды с какими-то вообще левейшими командами. Очень логично)
Это если бы Зенит сыграл со Спартаком в Мурманске, и в качестве компенсации для болельщиков и игроков Зенита в Петербурге организовали бы матч Спартака и Урала.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Oleg Olegov
Команда из Кирова играет домашний матч не в Кирове, и в качестве компенсации для её болельщиков в Кирове организуется матч соперников их команды с какими-то вообще левейшими командами. Очень логично) Это если бы Зенит сыграл со Спартаком в Мурманске, и в качестве компенсации для болельщиков и игроков Зенита в Петербурге организовали бы матч Спартака и Урала.
Вы реально не понимаете? Это не для болельщиков Кирова, а для болельщиков 2Д. Кировские ребятишки ждали 2Д у себя, и РФС обломала их мечту. Теперь РФС помогает организовывать матч, даже не под их эгидой, и все ради кировских пацанов. Кстати, найдите в интернете, где в Кирове организовали фан-площадку для просмотра матча Кубка. Так там больше людей за 2Д болело)) Это все, что нужно знать по этому поводу.
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