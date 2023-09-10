В Кирове 2Drots сыграет не с «Деньгами», а с «Дружиной». Медиалига внесла изменение в расписание

2Drots и «Дружина» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги.

Ранее планировалось, что соперником 2Drots станет ФК « ».

Матч помогает организовывать РФС.

Игра станет своеобразной компенсацией для жителей Кирова, после переноса матча Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots.