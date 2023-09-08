«Опция 12-го игрока будет постоянным призом за победу в челлендже в МФЛ-4». Николай Осипов о нововведениях

Николай Осипов рассказал о бонусах за победу в челленджах Winline Медиалиги.

Вчера на конференции Winline Медиалиги хавбек «Родины Медиа» Артур Газданов предложил разыгрывать в челленджах опцию 3-х минут игрового времени без офсайдов.

«История в том, что игроки вкидывают предложения – мы фиксируем их и берем в разработку. На протяжении всего группового этапа все команды должны быть в равных условиях.

Мы это тестируем на опции 12-го игрока с возможной интеграцией этого правила в следующий сезон. Поэтому на протяжении всего оставшегося сезона опция 12-го игрока будет постоянным призом за победу в челлендже.

То, что предлагают игроки, мы без внимания не оставим и проработаем это. Пока это все больше похоже на вбросы от них. Как это реально использовать – мало, кто из них знает. Но компетенций нам хватит это все интегрировать, сделать из этого интересный формат шоу», – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В предыдущих сезонах МФЛ за победу в челлендже команда получала очко в турнирную таблицу.

«Родина Медиа» по правилам нового сезона, победив в челлендже, получила право выпустить на поле 12-го футболиста на 3 минуты.

В концовке матча против «Народной Команды» (6:0) на поле вышел второй вратарь Александр Будаков.

Ранее 12-го футболиста в этом туре уже выпускал «Титан».