«КАМАЗ» Фартуны обыграл «Тюмень». Экс-хавбек 2Drots отдал второй ассист в сезоне

«КАМАЗ» обыграл «Тюмень» в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги (2:1).

На голы Щербатюка и Гаглоева (с пенальти) гости ответили голом Татаринова (с пенальти).

В этом матче впервые в стартовом составе «КАМАЗа» вышел экс-хавбек 2Drots Борис Фартуна и отдал голевую передачу на Щербатюка. После перерыва он был заменен. Это вторая голевая передача от Бориса в сезоне.

После пяти туров « » имеет 9 очков и занимает 6-е место в чемпионате лиги. У « » также 9 очков, но лучшая разница (+2 против 0), поэтому команда на 4-м месте. Также 9 очков у «Химок».