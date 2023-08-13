«КАМАЗ» Фартуны обыграл «Тюмень». Экс-хавбек 2Drots отдал второй ассист в сезоне
«КАМАЗ» обыграл «Тюмень» в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги (2:1).
На голы Щербатюка и Гаглоева (с пенальти) гости ответили голом Татаринова (с пенальти).
В этом матче впервые в стартовом составе «КАМАЗа» вышел экс-хавбек 2Drots Борис Фартуна и отдал голевую передачу на Щербатюка. После перерыва он был заменен. Это вторая голевая передача от Бориса в сезоне.
После пяти туров «КАМАЗ» имеет 9 очков и занимает 6-е место в чемпионате Первой лиги. У «Тюмени» также 9 очков, но лучшая разница (+2 против 0), поэтому команда на 4-м месте. Также 9 очков у «Химок».
Но зачем писать КАМАЗ Фартуны?... Он не лидер клуба и выходит первый раз в старте. Игрок из медиалиги и что? В медиалиге играл и Глушаков. В новостях же не писали Пари НН Глушакова или Химки Глушакова
Если уж приписывать фамилию, то Гаглоева - лидера КАМАЗА