Экс-хавбек 2Drots Фартуна впервые в сезоне попал в старт «КАМАЗа» на матч Первой лиги

Борис Фартуна попал в стартовый состав «КАМАЗА» на матч Мелбет Первой лиги.

Это первое попадание в стартовый состав новой команды. «КАМАЗ» сыграет дома с «Тюменью».

В текущем сезоне хавбек четырежды выходил на поле на замену. В общей сложности у него 87 игровых минут и 1 голевой пас в матче против «Кубани» (2:0).

Летом Фартуна перешел в «КАМАЗ» из медиафутбольного клуба 2Drots. До медиафутбола он выступал за саратовский «Сокол».