Экс-хавбек 2Drots Фартуна впервые в сезоне попал в старт «КАМАЗа» на матч Первой лиги

Теги Первая лига КАМАЗ Тюмень 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Медиафутбол

Борис Фартуна попал в стартовый состав «КАМАЗА» на матч Мелбет Первой лиги.

Это первое попадание в стартовый состав новой команды. «КАМАЗ» сыграет дома с «Тюменью».

В текущем сезоне хавбек четырежды выходил на поле на замену. В общей сложности у него 87 игровых минут и 1 голевой пас в матче против «Кубани» (2:0).

Летом Фартуна перешел в «КАМАЗ» из медиафутбольного клуба 2Drots. До медиафутбола он выступал за саратовский «Сокол».

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4 комментария

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dreamstep
Ответ Wirtgen
Такими темпами, лет через 5-10 уровень медиалиги сравняется с пердивом. В основном конечно за счёт профиков, что закончили играть.
Это игрок, до медиалиги играл во второй лиге, в Соколе, и соответственно проф. спортсмен. Не так что это рэпер, и его в ФНЛ взяли.
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Wirtgen
Такими темпами, лет через 5-10 уровень медиалиги сравняется с пердивом. В основном конечно за счёт профиков, что закончили играть.
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Игорь Пичугин
Не зря я на Тюмень штуку зарядил.
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Wirtgen
Ответ dreamstep
Это игрок, до медиалиги играл во второй лиге, в Соколе, и соответственно проф. спортсмен. Не так что это рэпер, и его в ФНЛ взяли.
Я за такими мелкими игроками не слежу, речь об Анюкове, Титове, Аршавине, Павлюченко, Тихонове и так далее. Медиалигу с этим игроками точно будут смотреть больше чем пердив. Тем более иногда они будут творить магию)
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