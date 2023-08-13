Экс-хавбек 2Drots Фартуна впервые в сезоне попал в старт «КАМАЗа» на матч Первой лиги
Борис Фартуна попал в стартовый состав «КАМАЗА» на матч Мелбет Первой лиги.
Это первое попадание в стартовый состав новой команды. «КАМАЗ» сыграет дома с «Тюменью».
В текущем сезоне хавбек четырежды выходил на поле на замену. В общей сложности у него 87 игровых минут и 1 голевой пас в матче против «Кубани» (2:0).
Летом Фартуна перешел в «КАМАЗ» из медиафутбольного клуба 2Drots. До медиафутбола он выступал за саратовский «Сокол».
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