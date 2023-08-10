«Боря выходит только на замены. Пока ему, видимо, не хватает физики на весь матч». Чепурин о Фартуне в «КАМАЗе»

Павел Чепурин высказался об экс-игроке 2Drots Борисе Фартуне в «КАМАЗе».

Павел комментировал матч Первой лиги «КАМАЗ» – «Динамо» Махачкала (1:0).

«Фартуна пока ни разу не попадал в старт, выходит только на замены – так было и в игре с «Динамо» из Махачкалы. Там, кстати, перед матчем случился форс-мажор: «КАМАЗ» не смог вовремя вылететь из Челнов из-за технических неполадок в самолете, поэтому игра сдвинулась на час вперед, а команда приехала на стадион за полчаса до стартового свистка.

Боря вышел во втором тайме при счете 0:0, когда нужно было освежить центр поля. В одном моменте классно разобрался у штрафной соперника и вывел партнера на удар. Не уходил от борьбы, коей было много. А в конце матча ценой желтой сорвал опасную контратаку соперника еще на чужой половине – правильный тактический фол при счете 1:0 в пользу своей команды.

В целом, что в этом матче, что в предыдущих нет ощущения, что он выпадает. А в таких командах, как «КАМАЗ» – боевитых и дисциплинированных – это хороший знак. Плюс у Бори уже есть голевая в игре с «Кубанью».

Но пока ему, видимо, не хватает физики на весь матч. Не думаю, что там есть проблемы с адаптацией в коллективе: в команде много молодых парней, а главная звезда, Александр Гаглоев, хоть и старше на 10 лет, но еще тот весельчак и балагур.

Думаю, у него хорошие шансы закрепиться в «КАМАЗе»: практически все конкуренты по позиции – ровесники. У клуба не самые большие трансферные возможности, поэтому может позволить себе ставку на молодых.

Если серьезно, я бы очень хотел, чтобы у Фартуны получилось, хотя после его позорной симуляции в нашей игре у меня не самые теплые чувства к нему.

Но то, что он вышел из зоны медиафутбольного комфорта и пошел по трудному пути за своей мечтой, не может не вызывать хотя бы уважения. А у меня вызывает еще и сопереживание, так что пусть у Фартуны все получится», – рассказал футбольный и медиафутбольный комментатор и голкипер « ».

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