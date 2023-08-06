Полузащитник 2Drots Рахмани проведет 4-й сезон Winline Медиалиги в другом клубе
Адель Рахмани проведет 4-й сезон Winline Медиалиги в другом клубе.
Об этом полузащитник написал в своем телеграм-канале.
«Ребятки, я поговорил с Викторовичем и Женей с Никитой, они отпускают меня на 4-й сезон МФЛ играть в другую команду с возвращением.
Спасибо всей большой нашей семье фанатов и Ultras 2D за поддержку, добрые слова и пожелания. Спасибо вам за вашу силу и любовь на каждом матче, когда выигрываем и в моменты когда проигрывали. Мы вас очень ценим и любим.
Обнял каждого. Вернусь еще сильнее».
Комментарии