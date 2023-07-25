«Мы построили стол с отверстием. Были специальные камеры, делавшие очень крутые ракурсы». Терлецкий о прадакшене «Президентского стола»

Севастиан Терлецкий остался доволен продакшеном шоу «Президентский стол» .

– Никогда не бываю доволен выпуском до конца. Понимаю, что можно было сделать еще лучше. Лучшее смонтировать, убрать больше и может задать какую-то линию. Но это точно не провал.

Нормальный рабочий выпуск, который классно собирает по просмотрам. Это новый опыт. С этой точки зрения доволен, но с точки зрения фактуры внутри, наверное, можно было бы прибавить.

– Ждать ли нам еще собраний боссов в за одним столом?

– Думаю, да, но мы не будем это делать часто. Я сначала думал, может стоит делать большие столы с тренерами, судьями, футболистами раз в месяц. Но решил, что это неправильно. Большой стол будет только президентский, он будет собираться по итогам сезона либо в экстренных случаях.

Кстати, мы специально под этот выпуск запарились и построили стол с отверстием внутри. Там были специальные камеры, которые делали очень крутые ракурсы. В плане съемки я гипердоволен.

Кажется, круто получилось и с точки зрения прогрева. На съемки приезжал мой младший брат, сделал фотки на пленочный фотки. Это была часть промо. Мы сделали несколько видосов для промо. Нам удалось прогреть людей, выпуск прямо ждали.

С этой точки зрения я как раз доволен и благодарен всем, кто был причастен к выпуску и, конечно, Ване [Некласико], который был, как всегда редактором. На это выпуске он мне помогал, конечно, видеть со стороны, когда я находился внутри, – рассказал ведущий ютуб-шоу «Президентский стол» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Напомним, в рамках шоу «Президентский стол» прошло собрание руководителей медиафутбольных клубов.