«Для меня было главным, чтобы мы поняли, какие есть проблемы, как с ними бороться». Терлецкий о «Президентском столе»

Севастиан Терлецкий рассказал о сложностях модерирования шоу «Президентский стол».

– Насколько тебе тяжело было модерировать? Было ли тебе комфортно? Ты как строгий учитель повышал голос и даже стучал по столу.

– Было непросто, ведь народа было много. Но в то же время я понимал, что все взрослые опытные публичные люди, умеющие себя вести и не перебивать. Но это не было гиперсложно.

Понимал, что нужно контролировать тех, кто иногда эмоционально влезает и давать человеку довести свою мысль, но было важно, чтобы это все не превращалось в интервью. Для меня это гиперкрутой интересный опыт.

Мне было достаточно комфортно. Чувствовал, что все пытаются слушать, но понимал, что повышать голос необходимо – иначе тебя не услышат. Опыт в «Тайной комнате», когда все максимально галдят. Наверное, мне помог в этом выпуске.

– Кажется, участники выпуска не пришли ни к одному единому выводу. Какие были цели этого собрания?

Конечно, было бы супер, если бы они к чему-то пришли, но это не было самоцелью. Выпуск был для того, чтобы как-то обозначить ключевые проблемы и запустить их обсуждение не только среди президентов, но и внутри комьюнити.

Было бы очень круто, если бы мы заключили джентльменское соглашение или к пришли бы к чему-то, что-то изменили. Это было бы круто было. Наверное, сделать это с первого раза не просто. Для меня было главным, чтобы мы поняли, какие есть проблемы, как с ними бороться, о чем думают президенты и какие выходы есть на их взгляд [из этих проблем], – рассказал ведущий ютуб-шоу «Президентский стол» в беседе с корреспондентом Sports.ru.