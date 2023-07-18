4,4 млн человек посмотрели матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России в эфире «Матч ТВ»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия телевидение РФС OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Почти 4,5 миллиона человек посмотрели матч за OLIMPBET Суперкубок России.

15 июля «Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 5:4). Матч проходил в Казани, в прямом эфире игру показывал телеканал «Матч ТВ».

Трансляцию матча посмотрели 4,4 миллиона телезрителей. По данным Mediascope РФ, матч занял первое место среди федеральных каналов в маудитории мужчин в возрасте от 14 до 59 лет в крупных городах.

«Все отмечают прекрасную организацию матча и праздничную атмосферу на стадионе, которую благодаря «Матч ТВ» удалось передать почти 4,5 миллионам телезрителей. Для летнего отпускного периода это очень хорошие цифры.

Со своей стороны мы также отмечаем рекордные коммерческие сборы для Суперкубка, 70% из которых РФС направит клубам-участникам», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

40 876 зрителей посетили матч «Зенита» с ЦСКА за Суперкубок России. Fan ID не требовался

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17 комментариев

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Ярик01
Рекорд аудитории внутренних соревнований - Суперкубок РФ-2006, 14 млн чел.
Как-то в гномьей интерес переродились.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ярик01
Рекорд аудитории внутренних соревнований - Суперкубок РФ-2006, 14 млн чел. Как-то в гномьей интерес переродились.
Ну тогда и РПЛ намного круче была
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psycho
и это только в купчино
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BroSport
Антураж был отличный, разогрев к матчу отличный, стадион полный. Только сам матч редкостное УГ. Для выставочной игры, футбол без ударов не то 💩
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diger499
Ответ Ярик01
Рекорд аудитории внутренних соревнований - Суперкубок РФ-2006, 14 млн чел. Как-то в гномьей интерес переродились.
Тогда и каканал нормальный был. А тут Матч ТВ с Сигалом и силиконовыми женщинами
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Любезный Коссутий
каюсь, и я в их числе. потратил время на это УГ ☹️
Я только серию пенальти посмотрел
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Bartez1986
миллионы людей увидели форменное безобразие, таорившееся на стадионе из-за отсутствия фануйди. куда смотрит власть?
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Andrey Yaroslavtsev
Матч ТВ не похвалишь, он сам себя похвалит.
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Deni Magician
не матч,а параша
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S<>M
проведите ликбез, как они считают количество просмотров?
Может я просто листал каналы на телике и случайно пролистнул Матч, они меня посчитали?
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futbol Liverpool
А нас заблокировали.
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Faust Doc
Не посмотрели а бесполезно потратили время!
гы гы гы
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Shadow1882
А если кто-то смотрел компаниями перед одним экраном, как считали?
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Любезный Коссутий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я только серию пенальти посмотрел
тебе повезло больше, я полтора тайма мучался))
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Самый адовый Крикун
Ответ diger499
Тогда и каканал нормальный был. А тут Матч ТВ с Сигалом и силиконовыми женщинами
Я, конечно же, был тогда на стадионе, но элементарно гуглится, что СК-2006 показывал Первый Канал под комментарий Виктора Гусева
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