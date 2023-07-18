4,4 млн человек посмотрели матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России в эфире «Матч ТВ»
Почти 4,5 миллиона человек посмотрели матч за OLIMPBET Суперкубок России.
15 июля «Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 5:4). Матч проходил в Казани, в прямом эфире игру показывал телеканал «Матч ТВ».
Трансляцию матча посмотрели 4,4 миллиона телезрителей. По данным Mediascope РФ, матч занял первое место среди федеральных каналов в маудитории мужчин в возрасте от 14 до 59 лет в крупных городах.
«Все отмечают прекрасную организацию матча и праздничную атмосферу на стадионе, которую благодаря «Матч ТВ» удалось передать почти 4,5 миллионам телезрителей. Для летнего отпускного периода это очень хорошие цифры.
Со своей стороны мы также отмечаем рекордные коммерческие сборы для Суперкубка, 70% из которых РФС направит клубам-участникам», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.
40 876 зрителей посетили матч «Зенита» с ЦСКА за Суперкубок России. Fan ID не требовался
Как-то в гномьей интерес переродились.
Может я просто листал каналы на телике и случайно пролистнул Матч, они меня посчитали?
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