4,4 млн человек посмотрели матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России в эфире «Матч ТВ»

Почти 4,5 миллиона человек посмотрели матч за OLIMPBET Суперкубок России.

15 июля « » одержал победу над в серии пенальти (0:0, пен. 5:4). Матч проходил в Казани, в прямом эфире игру показывал телеканал « ».

Трансляцию матча посмотрели 4,4 миллиона телезрителей. По данным Mediascope РФ, матч занял первое место среди федеральных каналов в маудитории мужчин в возрасте от 14 до 59 лет в крупных городах.

«Все отмечают прекрасную организацию матча и праздничную атмосферу на стадионе, которую благодаря «Матч ТВ» удалось передать почти 4,5 миллионам телезрителей. Для летнего отпускного периода это очень хорошие цифры.

Со своей стороны мы также отмечаем рекордные коммерческие сборы для Суперкубка, 70% из которых РФС направит клубам-участникам», – сказала заместитель генерального секретаря Эрика Сурикова.

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