Хавбек 2Drots Слон об игре с Бернарду Силвой в академии: «Он был хорош, но не выделялся. Были намного сильнее пацаны»
Слон рассказал, с кем из звезд мирового футбола тренировался в «Бенфике».
– Ты играл в академии «Бенфики». Можешь назвать звезд, с кем играл?
– Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш. Честно скажу, что я лет 5-7 следил за всеми, кто где играет.
А, еще Маркуш Лопеш. Он был капитаном в молодежке «Сити», потом поехал в «Лилль».
Из 20 пацанов, с кем я заканчивал, 15 точно играли в высших лигах, человек пять играли в Португалии в вышке.
Гедеш был на год младше, но тренировался с нами и играл, потому что он был в порядосе.
Бернарду спускали к нам потренироваться, потому что он был хорош, но не выделялся. Были намного сильнее пацаны, – рассказал полузащитник 2Drots.
Слон из 2Drots забил ЦСКА. Раньше он занимался с Гонсалу Гедешем в академии «Бенфики»
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