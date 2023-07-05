Хавбек 2Drots Слон об игре с Бернарду Силвой в академии: «Он был хорош, но не выделялся. Были намного сильнее пацаны»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия Рони Лопеш Гонсалу Гедеш Бернарду Силва «Слон» Владислав Ослоновский Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Слон рассказал, с кем из звезд мирового футбола тренировался в «Бенфике».

– Ты играл в академии «Бенфики». Можешь назвать звезд, с кем играл?

Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш. Честно скажу, что я лет 5-7 следил за всеми, кто где играет.

А, еще Маркуш Лопеш. Он был капитаном в молодежке «Сити», потом поехал в «Лилль». 

Из 20 пацанов, с кем я заканчивал, 15 точно играли в высших лигах, человек пять играли в Португалии в вышке. 

Гедеш был на год младше, но тренировался с нами и играл, потому что он был в порядосе.

Бернарду спускали к нам потренироваться, потому что он был хорош, но не выделялся. Были намного сильнее пацаны, – рассказал полузащитник 2Drots.

Слон из 2Drots забил ЦСКА. Раньше он занимался с Гонсалу Гедешем в академии «Бенфики»

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6 комментариев

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<~Inter~>
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Куда уж ему до слона😏
А что такого в его словах? Есть масса топ игроков которые на юношеском уровне особо не выделялись, но с помощью усердной работы превзошли своих сверстников
+26
-2
+24
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noti22
Теперь надо спросить Бернарду Силву про Слона
+15
0
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Камбоджа Иванов
Тот момент, когда из фамилии Ослоновский сделали не то "погоняло".
+12
-2
+10
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Жан Поль Бельманда
Порядосе… у него что эпилепсия, забуксовал на окончании
+4
-1
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Dario Alexys
Выделяться можно по-разному, но есть одаренные , которые бегают 100м за 11 секунд и с этим ничего не сделаешь это либо дано , либо нет. кто знает , что он имел ввиду.
+1
0
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