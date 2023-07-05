Слон рассказал, с кем из звезд мирового футбола тренировался в «Бенфике».

– Ты играл в академии «Бенфики». Можешь назвать звезд, с кем играл?

– , Гонсалу Гедеш. Честно скажу, что я лет 5-7 следил за всеми, кто где играет.

А, еще Маркуш Лопеш. Он был капитаном в молодежке « », потом поехал в «Лилль».

Из 20 пацанов, с кем я заканчивал, 15 точно играли в высших лигах, человек пять играли в Португалии в вышке.

Гедеш был на год младше, но тренировался с нами и играл, потому что он был в порядосе.

Бернарду спускали к нам потренироваться, потому что он был хорош, но не выделялся. Были намного сильнее пацаны, – рассказал полузащитник 2Drots.

Слон из 2Drots забил ЦСКА. Раньше он занимался с Гонсалу Гедешем в академии «Бенфики»